Coronavirus: da Codacons esposto a 104 procure e Antitrust su prezzi gel e mascherine**

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – E’ stato presentato oggi a 104 Procure della Repubblica di tutta Italia, alla Guardia di Finanza e all’Antitrust l’annunciato esposto del Codacons per i listini esorbitanti e le speculazioni sui prezzi di gel igienizzanti e mascherine venduti sul web. Ad annunciarlo in una nota è la stessa associazione dei consumatori. Per le mascherine un dettagliato monitoraggio del Codacons sui siti di vendita online registra ricarichi che arrivano fino al +1700%, mentre per i gel igienizzanti per le mani gli aumenti raggiungo quota +650% (e non +148% come erroneamente riportato da un’altra associazione dei consumatori che ha fornito dati sbagliati).