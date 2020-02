Coronavirus: Conte, 'in zone rosse disagio e sacrifici, siamo con voi'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – Dopo aver ringraziato le "forze dell'ordine e la Protezioni civile", il premier Giuseppe Conte, intervenendo in diretta a Ultim'ora storie italiane su Raiuno, esprime "solidarietà" ai residenti nelle zone rosse, "si tratta di comunità locali sottoposte a misure restrittivi: l'Italia vi è vicina, siamo con voi – afferma – Mando un caloroso abbraccio da parte mia, ci rendiamo conto del disagio e dei sacrifici", che "per ora" sono circoscritti "a 14 giorni – ricorda il presidente del Consiglio – ma saranno, mi auguro, efficaci per il contenimento del virus".