Coronavirus: assessore Sicilia, 'tutti negativi i turisti bergamaschi e personale Hotel'**

Palermo, 26 feb. (Adnkronos) – "Non ci sono criticità in Sicilia. In questo momento stiamo monitorando tutti i soggetti che sono stati posti in isolamento, abbiamo voluto praticare i controlli anche su tutto il personale dell'albergo. E nella notte abbiamo avuto il responso sulla negatività di tutti i test praticati". Lo ha detto l'assessore regionale alla Salute della Sicilia, Ruggero Razza intervenendo alla trasmissione 'Mattino 5'.