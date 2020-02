Agrigento: Procura sequestra Scala dei Turchi, un indagato (2)

(Adnkronos) – L'indagine della Procura di Agrigento era stata aperta nei mesi scorsi, a carico di ignoti, per inosservanza delle norme a tutela dei beni artistici, culturali ed ambientali sulla situazione nella Scala dei Turchi. Da mesi si registrano cedimenti dal costone di marna bianca. La Capitaneria di porto di Porto Empedocle (Agrigento), che ha ricevuto la delega da parte della Procura, ha sentito in questi mesi decine di persone. La Procura farà una conferenza stampa con la Capitaneria di porto per spiegare i particolari del sequestro della falesia di marna bianca.