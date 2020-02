Getlink: in 2019 fatturato stabile a 1,085 mld, utile netto +20%

Parigi, 27 feb. (Adnkronos) – Getlink, la società che gestisce il tunnel sotto la manica, ha chiuso il 2019 con un fatturato pari a 1,085 miliardi di euro, sostanzialmente stabile rispetto ai 1,084 mld conseguiti nel 2018. L'utile netto si attesta a 159 milioni di euro, in progressione del 20% rispetto ai 132 mln del 2018 mentre l'ebitda, pari a 560 mln, è in calo del 2%. Lo rende noto Getlink in un comunicato precisando che il Cda proporrà all'Assemblea degli azionisti un dividendo di 41 cents per azione (+14%).

Getlink, commenta il Ceo Jacques Gounon, "registrata il suo più alto livello di utile netto dal 2007. Il gruppo ha registrato un anno 2019 solido e in linea con i nostri obiettivi nonostante il quadro complesso".

Getlink conferma gli obiettivi del piano e in particolare il raggiungimento di un ebitda superiore a 735 mln di euro.

Nel 2019 attraverso l'Eurotunnel sono transitati oltre 2,6 milioni di veicoli di turismo (-2%) e circa 1,6 mln di tir (-6%).