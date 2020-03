Coronavirus: Azzolina, 'scuole chiuse da domani fino al 15 marzo'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – "In queste ore c'è stata una valutazione in corso sulla possibilità di chiudere o meno scuole. Per il governo non è stata decisione semplice, abbiamo aspettato il parere del comitato tecnico-scientifico e abbiamo deciso prudenzialmente di sospendere e attività didattiche al di là della zone rossa a partire da domani fino al 15 marzo". lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, a palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte.