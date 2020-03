Coronavirus: Oddati (Pd), 'da Salvini pericolose fake news'

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – "Non molla. Non chiede scusa. E, anzi, continua a diffondere fake news. Prima sui social, ora in tv: Salvini continua a raccontare in giro che l’Italia ha stanziato una miseria per l’emergenza e gli altri Paesi cifre mirabolanti. È una vergognosa bugia". Lo sottolinea Nicola Oddati della Segreteria Nazionale del Pd.

"Delle due l’una: o finge di confondere le risorse direttamente spese con quelle che si possono mobilitare anche con l’accesso al credito e, allora, è in malafede. Oppure le confonde veramente: e allora è un pericoloso ignorante. In ogni caso gli italiani devono sapere che non è vero. E devono sapere che c’è chi, approfittando della crisi, sta alimentando fake news per i propri tornaconti. Servono serietà e unità, non speculazioni.

Perché l'Italia merita di meglio di questa brutta politica”.