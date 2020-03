Lavoro: Fico, 'Biagi esempio di dialogo democratico e costruttivo'

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – Il 19 marzo di diciotto anni fa un commando delle Nuove Brigate Rosse uccideva il prof. Marco Biagi. Ai suoi cari, va tutta la mia vicinanza. Il ricordo di quell’assassinio continua a suscitare in noi dolore ed indignazione, esortandoci a mantenere sempre alta l’attenzione contro possibili rigurgiti terroristici. Coerenza e onestà intellettuale, competenza e rigore scientifico hanno distinto la personalità e l’impegno professionale del giuslavorista". Lo sottolinea il presidente della Camera, Roberto Fico, aggiungendo che "il suo approccio, in particolare nel dibattito sui grandi temi del mercato del lavoro di cui è stato a lungo protagonista, si è sempre contraddistinto per la ricerca di un confronto democratico e costruttivo e di traguardi condivisi anche con chi era più distante da lui".