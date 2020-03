Coronavirus: Furfaro, 'da oggi rubrica 'la bufala del giorno'su pagina Fb del Pd'

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “In questi giorni, purtroppo, sono circolate tantissime fake news, e tante altre, gravissime, continuano a venire fuori ogni giorno. Il mondo in preda a una pandemia, con l’Italia al centro, è diventato il terreno di coltura ideale per i complottisti, i mitomani, per gruppi oscuri che hanno evidentemente interesse a seminare panico e caos". Lo dice in una nota Marco Furfaro della segreteria nazionale Pd.

"E purtroppo anche per la destra di questo Paese. Che le diffonde, le promuove senza scrupolo, come è successo ieri con il servizio del Tg Leonardo del 2015. Abbiamo deciso di dire basta e, assieme a tutta la nostra comunità digitale, di attivarci per smontare le fake".

"Per questo abbiamo inaugurato sulla pagina facebook del Pd la rubrica ‘La bufala del giorno’: raccoglieremo le segnalazioni e denunceremo ogni giorno una fake news, provando a smascherarne meccanismi e obiettivi.

Tanto più quando a veicolarle sono partiti o leader politici. Abbiamo il compito di proteggere le persone più vulnerabili, anche da chi vorrebbe manipolarle con bugie e falsità. Perché diffondere il falso è vergognoso, soprattutto se a farlo è un pezzo di politica italiana”.