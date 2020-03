Coronavirus: Mulè, 'da governo fondi limitati'

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – "Non saranno pochi, maledetti e subito, ma sono certamente assai insufficienti i fondi annunciati dal governo per rispondere all’emergenza di milioni di cittadini italiani". Lo afferma in una nota Giorgio Mulé, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato.

"caricare le responsabilità sui Comuni equivale ad innescare una nuova, imprevedibile corsa per assicurarsi i fondi in assenza di regole. I Comuni italiani non sono preparati a questo e, in ogni caso, l’entità dell’intervento è assai insufficiente rispetto alla reale necessità. Abbiamo chiesto e ribadiamo come sia fondamentale assicurare subito la liquidità alle famiglie, a tutte le famiglie, e fin da adesso certezza del credito alle imprese. Forza Italia ha già annunciato e formulato alcune nostre proposte e già domani saranno sul tavolo del governo nella speranza che, lo ribadiamo ancora una volta, ascolti l’opposizione”.