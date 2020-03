Coronavirus: Fontana, 'Iss risolva subito tema certificazioni mascherine'**

Milano, 31 mar. (Adnkronos) – “La burocrazia è terribile, non demorde. Abbiamo un’azienda che potrebbe realizzare novecentocentomila mascherine al giorno, che potremmo immediatamente distribuire, con un tessuto che è stato certificato dal politecnico. Ciononostante l’Iss ha chiesto tempo per poter rilasciare la certificazione che ci permetterebbe la distribuzione". Così a Sky Tg24 il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

"È inammissibile che in una situazione di urgenza come questa, in un momento di crisi dei dispositivi tipo mascherine, ci si faccia ancora ingolfare dalla burocrazia. Chiedo – continua – che la procedura venga risolta non nello spazio di settimane, ma di ore”.