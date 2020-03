Coronavirus: Pazzali (Fiera), 'fatto in 10 giorni quello che si fa in qualche anno' (2)

(Adnkronos) – "Sono una persona che ha cercato sempre nel 'fare' la sua direzione, questa volta è diverso perché è stato molto duro, con l'ansia di dover arrivare nel più breve tempo possibile a consegnare questo lavoro. Non siamo qui per gioire del risultato, è una cosa che non avrei mai voluto fare", ha detto Pazzali parlando dell'ospedale in Fiera, inaugurato oggi. "E' stata un'esperienza che mi porterò nel cuore per sempre". Il presidente della Fondazione Fiera ha ringraziato e parlato anche di Attilio Fontana, "non solo un presidente di Regione, ma un uomo di cui ho visto passione e la sofferenza che ogni giorni sta mettendo su questa emergenza".