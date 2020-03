Coronavirus: Tajani, 'Ue non sta facendo tutto ciò che deve'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – "L'Europa non sta facendo tutto ciò che deve, si è mossa in ritardo, qualcosa ha fatto ma ancora non sufficiente. Non c'è stato un messaggio forte dell'Europa finora, dobbiamo esser tutti uniti, questa è l'unica guerra al mondo dove vince chi salva più persone". Lo ha detto a 'Un Giorno da pecora' Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia.