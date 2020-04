Coronavirus: Conte, 'stiamo preparando misure per ripartire con forza'

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – "Con il decreto marzo è stato fatto un primo intervento, adesso con questo poderoso strumento mettiamo in campo un enorme potenza di fuoco per le imprese, ma anche disposizioni fiscali per sospendere i pagamenti a carico dei contribuenti. Ora stiamo lavorando per un dl molto più corposo da realizzare questo mese, un approccio sistemico di sostegno alle famiglie, alle categorie più in sofferenza, misure di protezione sociale". Così il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti dopo il Cdm.

"Ci rendiamo assolutamente conto – aggiunge il premier – che questa non è solo un'emergenza sanitaria, dolorosa, ma anche economica e sociale. Lavoriamo su questa direzione, per un dl di aprile che consenta un poderoso intervento,uno strumento sociale per ripartire con forza".