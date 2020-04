Coronavirus: Fontana, 'oggi primi due pazienti in ospedale fiera'

Milano, 6 apr. (Adnkronos) – "Quando la nostra Unità di crisi ha detto non riusciamo più a trovare una soluzione alle persone che devono andare in rianimazione perché non ci sono più letti negli ospedali ho chiesto qual è l'idea e mi hanno detto bisognerebbe fare un ospedale dedicato solo alla rianimazione. Ho fatto un giro di telefonate, ho chiesto aiuto a Bertolaso, abbiamo realizzato questo capolavoro di altissima tecnologia. Oggi sono entrati i primi due pazienti". Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, ospite della trasmissione tv 'Quarta Repubblica', annuncia l'ingresso dei primi malati nell'ospedale Covid realizzato in Fiera a Milano.