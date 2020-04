Coronavirus: Conte, 'Italia per cessate fuoco globale'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – "In una recente intervista ad una tv statunitense ho ribadito il sostegno italiano a questo appello per un cessate-il-fuoco globale: è necessario che tutte le parti impegnate in conflitti, in ogni angolo del pianeta, uniscano le forze contro questo nemico invisibile che miete vittime in tutto il mondo". Lo dice il premier Giuseppe Conte, in un'intervista all'Osservatore romano e a Vatican news.

"L’impegno italiano, tramite le proprie forze armate e sotto l'egida della comunità internazionale, è finalizzato alla stabilizzazione delle aree a rischio", ricorda ancora il presidente del Consiglio.