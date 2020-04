Coronavirus: Conte-capidelegazione, su riaperture discussione ancora aperta

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – Confronto ancora in corso nel governo sul tema delle possibili riaperture per alcune categorie, come le cartolerie di cui si era discusso anche ieri. La nuova riunione di oggi con il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione non sarebbe stata risolutiva.

"Stiamo ancora discutendo", si fa sapere. Le posizioni in campo vedono Roberto Speranza, che stamattina ha avuto un nuovo confronto con il comitato tecnico scientifico, tra i più prudenti e chi invece come Teresa Bellanova di Iv spinge per una ripartenza. In particolare, si fa sapere, la capodelegazione di Italia Viva durante la riunione di oggi avrebbe sottolineato l'esigenza di stabilire, in modo dettagliato, le condizioni per garantire la sicurezza dei lavoratori per poter riaprire.

Il confronto sulla questione prosegue con il tavolo tra il premier Conte e i sindacati proprio sul tema delle riaperture.

Un capitolo che entrerà anche nel confronto, che seguirà l'incontro con i sindacati, con governatori e sindaci. Questi ultimi, proprio alla vigilia, della videoconferenza del premier hanno pubblicato un appello per un 'Cura città' da 5 miliardi di euro.