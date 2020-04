Coronavirus: Spadoni, 'da Die Welt articolo intollerabile'

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – "Senza polemica alcuna…ma l’articolo de Die Welt sui soldi di Bruxelles dati alla mafia è intollerabile". Lo scrive in un post su Facebook la vicepresidente della Camera Maria Edera Spadoni, deputata del Movimento 5 Stelle.

"Che il giornale -aggiunge- parli della 'ndrangheta in Germania, che scrivano delle affiliazioni e della mancanza incredibile del reato di associazione mafiosa nel loro Paese. Scrivano della strage di Duisburg del 2007 o dell'operazione Stige di gennaio 2018 in cui Nicola Gratteri ha dichiarato la presenza di 60 locali in territorio tedesco. Diano risalto e spazio ad una giornalista straordinaria come Petra Reski, che ho avuto l’onore di incontrare a Roma e che da sempre denuncia il radicamento della 'ndrangheta in Germania e il silenzio condiviso in maniera compiacente dalla giustizia, dalla politica e dai media.

E infine Die Welt venga a parlare con i nostri giornalisti minacciati e sotto scorta, che continuano con impegno e senso del dovere a denunciare e a dire la verità. Probabilmente -conclude Spadoni- capirà cosa vuol dire fare giornalismo serio".