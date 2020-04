Coronavirus: Faraone, 'Lega minaccia no a scostamento, è contro italiani'**

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – "La Lega ha minacciato di non votare sullo scostamento di bilancio in aula la prossima settimana come ricatto contro il governo sul Mes. Un fatto gravissimo che delinea l'atteggiamento anti italiano della Lega: sono disposti a mettere a repentaglio le misure a sostegno degli italiani pur di fare un dispetto al governo". Lo dice il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, al termine della conferenza dei capigruppo in Senato.

"In pratica rifiutano 37 miliardi sulla sanità, ricattano sulla flessibilità dei nostri conti, però restano saldamente alleati di chi in Europa non vuole gli eurobond: ma non erano quelli di 'prima gli italiani'?".