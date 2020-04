Coronavirus: Conte, 'programma di progressive aperture omogeneo su base nazionale'

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – "Stiamo elaborando un programma di progressive aperture omogeneo su base nazionale e che ci consenta di aprire buona parte delle attività produttive e commerciali tenendo sotto controllo però la curva del contagio, in modo da intervenire laddove questa si innalzi oltre una certa soglia, soglia che non pensiamo debba essere formulata in termini astratti ma che vogliano sia commisurata alla ricettività delle strutture ospedaliere di riferimento". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in aula al Senato.