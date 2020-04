Coronavirus: report Comitato, con -20% contatti epidemia sotto controllo

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – "L’analisi della sola soglia epidemica associata ai diversi scenari di riapertura suggerisce che una riduzione del 20% circa dei contatti rilevanti per la trasmissione epidemica potrebbe essere sufficiente a contenere il numero di riproduzione sotto la soglia critica". E' quanto sostiene il Comitato tecnico scientifico in un report in cui valuta la fine progressiva del lockdown e i contraccolpi sulla diffusione del Covid-19.

"Questo significa che l’utilizzo diffuso di misure di precauzione (mascherine, igiene delle mani, distanziamento sociale), il rafforzamento delle attività di tracciamento del contatto e l’ulteriore aumento di consapevolezza dei rischi epidemici nella popolazione potrebbero congiuntamente ridurre in modo sufficiente i rischi di trasmissione per la maggior parte degli scenari" delle riaperture prese in considerazione dal Comitato.