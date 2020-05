Coronavirus: Fontana, 'dormo bene la notte, non ho pesi sulla coscienza'

Milano, 18 mag. (Adnkronos) – "Tra tutte le grandi accuse che mi vengono mosse nessuna è fondata, se sopravvivo è perché riesco a dormire molto bene di notte, non ho alcun peso sulla coscienza". E' quanto afferma il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, in diretta su Mattino Cinque.

Sono state decisioni, quelle tra febbraio e marzo, "prese nel mezzo di una situazione drammatica, che non era immaginabile. Chi non l'ha vissuta non riesce a capirla. Rivendendole da solo e con gli esperti, credo non ci sia nessuna scelta che mi può essere contestata e che non mi faccia dormire la notte", aggiunge.

Il presidente torna anche sul murales con la scritta 'Fontana assassino', a Milano: "Mi ha dimostrato che questa campagna d'odio orchestrata in maniera scientifica purtroppo rischia di raggiungere i risultati rappresentati da questa scritta", sostiene, spiegando che "è facile che qualche persona si lasci traviare da queste notizie che vengono continuamente messe sul mercato dei media in maniera falsa".

Incalzato dal giornalista su quali siano queste notizie, "si tratta – dice – di tutte le accuse infondate che vengono lanciate sul modo in cui abbiamo gestito la situazione, tutte cose che contribuiscono ad avvelenare il clima". Da chi arrivano? "Non è difficile, basta vedere giornali e tv che se ne sono fatte interpreti ed è facile capirlo".