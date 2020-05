Fase2: da Lombardia 7,5 mln per nuovi impianti sportivi (2)

(Adnkronos) – I progetti riceveranno un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammesse con un limite minimo di 20mila euro e un massimo di 150mila euro. La novità del bando 2020 è legata ai beneficiari: è aperto non solo ai Comuni ma a tutti gli enti pubblici quali proprietari e gestori di impianti sportivi pubblici di uso pubblico. A questi si aggiungono anche i soggetti privati che nel loro statuto hanno finalità sportive, ricreative e motorie.

Per agevolare gli interventi di riqualificazione e aumentare la possibilità di accesso al credito, l'assessorato allo Sport della Regione Lombardia ha firmato una convenzione con l'Istituto per il Credito Sportivo, anche in previsione dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026. La Convenzione ha una durata di tre anni, fino al 31 dicembre 2023 con la possibilità di proroghe.