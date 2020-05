Lombardia: caccia a cinghiale estesa a tutto l'anno

Milano, 26 mag. (Adnkronos) – Approvata in consiglio regionale della Lombardia la legge di revisione normativa ordinamentale, con la quale all’articolo 8 si estende la caccia al cinghiale per l’intero anno solare stabilendo che per l’esercizio della caccia di selezione al cinghiale è consentito anche l’uso di dispositivi per la visione notturna.

"Guerra totale ai cinghiali: con il provvedimento approvato questa mattina in Consiglio regionale sarà possibile cacciarli tutto l’anno e, mediante l’utilizzo dei visori, anche di notte. A mali estremi, estremi rimedi: servono misure drastiche per fronteggiare un’emergenza sempre maggiore che sta causando danni ingenti agli agricoltori e in alcuni casi costituisce anche una minaccia per l’incolumità e la sicurezza delle persone", afferma il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi.

"L’invasione dei cinghiali sta interessando in modo significativo e diretto i nostri territori, in particolare l’area comasca dalla Valle d’Intelvi all’Olgiatese, dove sono stati abbattuti il 40% dei cinghiali uccisi in Lombardia nell’ultimo anno.

Prevenire è sempre meglio che curare e costa molto meno: l’ammontare dei costi per i danni causati dai cinghiali è in continuo aumento e ricade sulle tasche dei Comuni e dei cittadini, senza che questi ne abbiano responsabilità alcuna".