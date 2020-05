Elezioni: ridotte di un terzo firme per regionali e comunali, ok commissione**

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – Dovranno essere raccolte un terzo delle firme, rispetto alle altre tornate elettorali, in vista dell'election day del 20 settembre, se sarà confermata la data indicata dal governo. E' stato appena approvato in commissione Affari costituzionali l'emendamento al dl Elezioni presentato da Italia Viva (e riformulato dalla relatrice") che riduce appunto di un terzo le firme necessarie.

"In considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 e tenuto conto dell'esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19 nel corso del procedimento elettorale, nonché di garantire il pieno esercizio dei diritti civili nello svolgimento delle elezioni delle regioni a statuto ordinario del 2020, il numero minimo delle sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo", si legge nel testo.