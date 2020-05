Fase 2: Gasparri, 'governo abbandona Comuni a se stessi'

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – “Il governo ha abbandonato anche i Comuni a sé stessi. Senza risorse e senza mezzi per fronteggiare le tante emergenze. I bilanci degli Enti locali rischiano di saltare per aria. Conte è un killer del territorio e della Repubblica italiana". Lo afferma Maurizio Gasparri, responsabile Enti locali di Forza Italia.

"I sindaci delle aree metropolitane ma anche i sindaci di tutti i Comuni d'Italia -aggiunge- sono nella disperazione più assoluta. Nonostante il voto di Forza Italia che è stato decisivo per mettere a disposizione delle finanze pubbliche 80 miliardi di scostamento di bilancio, non ci sono i soldi per la cassa integrazione, non ci sono sostegni per le piccole imprese che stanno morendo, non c'è un sostegno ai Comuni.

Forza Italia fa proprio il grido d'allarme del territorio e farà proposte in Parlamento rinnovando gli emendamenti che con cinismo l'esecutivo ha già bocciato nel passato. Stiamo dalla parte delle città e degli amministratori locali traditi dal Pd e dai grillini”.