Milano: Sala, 'chiesto a prefetto di denunciare gilet arancioni per manifestazione'**

Milano, 30 mag. (Adnkronos) – "Ho chiesto al prefetto di denunciare gli organizzatori della manifestazione dei cosiddetti 'gilet arancioni'. Un atto di irresponsabilità in una città come Milano che così faticosamente sta cercando di uscire dalla difficile situazione in cui si trova". Così Giuseppe Sala, sulla sua pagina social, chiede l'intervento delle istituzioni dopo la manifestazione avvenuta a Milano.