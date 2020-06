Coronavirus: Gallera, 'esperti hanno detto tutto e il suo contrario'

Milano, 1 giu. (Adnkronos) – "Partiamo da un assioma: la scienza non ci ha dato un'indicazione chiara, precisa e puntuale su cui agire. Abbiamo avuto fior di esperti che dicevano tutto e il contrario di tutto nella stessa giornata". Lo ha detto Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia, ospite di Mattino Cinque. "In Lombardia è esplosa una bomba che ha trovato tutti impreparati, come tutto il mondo Occidentale", ha aggiunto.