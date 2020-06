Fase 2: Boccia, 'circolazione tra Regioni senza condizioni, giusto governatori rafforzino presidi'

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – "Da domani torna la libertà di circolazione tra Regioni senza condizioni, è giusto che ogni presidente rafforzi il sistema di prevenzione e lo si fa rafforzando i presidi". Lo ha detto il ministro agli Affari regionali Francesco Boccia, ospite de La vita in diretta.

"Per l'app di tracciamento – dice – è iniziata la sperimentazione in 4 regioni, tutti possiamo già scaricarla, ovviamente sarà utilizzabile tra qualche giorno". Il governatore sardo Solinas, dice poi Boccia rispondendo a una domanda su questo, "non ha più posto condizioni pregiudiziali, sta lavorando su meccanismo che sta rafforzando" i presidi. "Io credo che ognuno, ogni cittadino che si sposta da una Regione all'altra – conclude – si augura che il sistema di controllo e monitoraggio funzioni"

"Dopo questi primi tre mesi – dice ancora Boccia – possiamo dire di aver vinto noi, ma abbiamo pagato in termine di perdite di vita umane enorme e un costo economico immenso".