Fase2: Berlusconi, 'no condizioni per governo di unità nazionale'

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – "Non ci sono le condizioni per un governo di unità nazionale, Forza Italia è incompatibile con la sinistra ed è parte integrante e determinante del centro-destra di cui è la parte liberale, cattolica, garantista ed europeista". Lo assicura Silvio Berlusconi, ospite di Porta a Porta.

Alla domanda se sia immaginabile un passaggio istituzionale che accorpi con Fi una parte dei Cinque Stelle, Renzi e Calenda, "se si aprissero scenari nuovi, in grado di dare al paese un governo più adeguato, ne ragioneremmo prima di tutto con i nostri alleati – puntualizza il Cavaliere – Ma per ora non vedo all’orizzonte nulla di simile. Mi pare anzi che le scelte di Renzi vadano nella direzione opposta".