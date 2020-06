Scuola: ok fiducia Camera a decreto con 305 sì

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – Con 305 sì, 221 no e 2 astensioni, la Camera ha concesso la fiducia al governo sul decreto legge scuola. Ora la seduta è sospesa e riprenderà alle 20 con l'esame degli ordini del giorno. Ancora non è stato stabilito quando si arriverà al voto finale e definitivo, comunque non prima di domani.