Borsa: a New York Dow Jones chiude in rialzo, +3,15%

New York, 5 giu. (Adnkronos/Xin) – Wall Street chiude in rialzo. Il Dow Jones ha chiuso in rialzo del 3,15% attestandosi a 27.110,98 punti mentre l'S&P 500 ha guadagnato il 2,62% attestandosi a 3.193,93 punti.

Il Nasdaq chiude in rialzo del 2,06% attestandosi a 9.814,08 punti.