Migranti: Alarm phone, 'naufragio al largo della Libia? Parente parla di 15 morti'

Palermo, 13 giu. (Adnkronos) – "Naufragio al largo della Libia? Stamattina un parente di una persona in fuga dalla Libia ha chiamato Alarm Phone e riferito di una barca in pericolo vicino a Zawiya. Non siamo riusciti a contattare la barca.

Poco dopo ha riferito di 15 persone morte e 17 riportate in Libia". Lo scrive Alarm phone su Twitter.