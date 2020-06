Esercito: Sicilia, conclusa la campagna 'Insieme per la solidarietà' (2)

(Adnkronos) – In poco più di un mese, sono stati acquistati, raccolti e distribuiti più di 270 quintali di derrate alimentari, oltre a 16000 mascherine donate dalla Protezione Civile, alle tavolette di cioccolato di Modica IGP, a un migliaio di flaconi di disinfettante per le mani e gadget dell’Esercito per i più piccoli.

Un impegno intenso da parte di volontari e soldati, che hanno voluto semplicemente donare un messaggio di speranza ai meno fortunati ed essere d’esempio per future collaborazioni solidali.

"Un’iniziativa che ha suscitato in tutti i partecipanti un orgoglioso senso di appartenenza e di partecipazione attiva", dice l'Esercito.