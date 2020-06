M5S: Lega Giovani citofona a sede Casaleggio Associati, 'niente risposte'

Milano, 15 giu. (Adnkronos) – A Milano la Lega Giovani citofona alla sede della Casaleggio Associati per provare ad avere risposte allearticolo del quotidiano spagnolo ABC secondo cui il regime venezuelano di Hugo Chavez avrebbe finanziato il nascente Movimento nell'estate del 2010 con fondi in nero pari a 3,5 milioni di euro.

"Ci siamo recati presso la sede della Casaleggio Associati di Milano, per chiedere qualche informazione sui 3,5 milioni di euro che, stando a quanto scritto dal quotidiano spagnolo Abc, sarebbero stati versati dall’attuale dittatore del Venezuela alla società, con il fine di finanziare il Movimento 5 Stelle", spiegano Alessandro Verri coordinatore Lega Giovani Lombardia e Alberto Citossi responsabile organizzativo della Lega Giovani.

"Abbiamo citofonato alcune volte ma non nessun segno di vita, se non da parte di un custode un po' agitato.

A quel punto abbiamo provato a chiamare direttamente il loro numero di telefono e una signora, dopo un’attesa di diversi minuti, ci ha fornito la mail del loro ufficio stampa. Se non fosse che, al termine della telefonata, ci è stato chiesto di smettere di citofonare, palesando così la loro presenza in sede. Evidentemente non hanno piacere a fornire spiegazioni ai cittadini, nonostante ci siano parecchi punti oscuri in tutta questa vicenda", sottolineano.

"È un vero peccato: ci aspettavamo ben altro atteggiamento da parte della Casaleggio, società legata a doppio filo da sempre al Movimento 5 Stelle, lo stesso – concludono Verri e Citossi – che si erge sempre a paladino dell’onestà e della trasparenza".