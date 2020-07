Amianto: nel milanese mappatura con droni su tetti città

Milano, 2 lug. (Adnkronos) – I droni mappano l'amianto sui tetti della città di Cinisello Balsamo, nel milanese, che ha sfruttato il periodo del lockdown per accelerare un progetto di impiego dei droni per inventariare gli edifici che potenzialmente presentano problemi legati alla presenza di amianto.

La città ha chiesto l'autorizzazione al sorvolo da parte di Enac, così da non interferire col traffico aereo: i droni utilizzati hanno permesso, attraverso algoritmi e l’analisi spettrografica delle coperture, di individuare 186 coperture (per un totale di 62.950 metri quadri), alcune delle quali mai segnalate dai proprietari, con la sospetta presenza di materiali basati su Eternit o suoi derivati, che corrisponde a 944 tonnellate di materiale ancora da smaltire.

"Il dato assoluto non deve spaventare eccessivamente, poiché a Cinisello Balsamo il rapporto materiali contenenti amianto in metri quadri per abitante è di 0,82: un valore che pone la città nella fascia di rischio medio-basso. Questo importante progetto ha permesso finalmente di fissare la situazione reale della città, così da poter intervenire e risolvere il problema dello smaltimento e della sostituzione dei materiali di copertura”, ha spiegato l'assessore all'Urbanistica Enrico Zonca.