Coronavirus, Fauci: "Situazione in Usa veramente non buona"

Washington, 6 lug. (Adnkronos/Dpa) – L'attuale situazione della pandemia negli Stati Uniti è "veramente non buona". A dirlo è infettivologo Anthony Fauci, capo dell'Istituto americano per le malattie contagiose. "E' una situazione grave che va affrontata immediatamente" ha affermato lo scienziato in una conversazione in livestream con Francis Collins, capo dell'Istituto nazionale americano per la salute.

Fauci ha sottolineato che gli Stati Uniti stanno ancora affrontando la prima ondata dell'epidemia e si è rivolto in particolare ai giovani, dopo che il contagio si è particolarmente diffuso fra le persone sotto i 40 anni. "I giovani non devono sentirsi invulnerabili alle conseguenze più gravi, possono ammalarsi molto gravemente", ha avvertito lo scienziato.

Negli ultimi giorni, sono 14 gli Stati americani che hanno raggiunto record di contagi, mentre sono 250mila le persone rimaste contagiate nei soli primi giorni di luglio, secondo un conteggio del New York Times.