Fase 3: Bersani, 'Ue matrigna non c'è più, ora coraggio riforme'

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – "Ci sono alcuni paesi nordici e qualche forza politica, in casa nostra e in giro per l'Europa, che rivendicano un'Europa matrigna e ferma sugli 0 virgola. Quella Europa non c'è più, ci sarà una disciplina certo, ma condivisa.

La Germania ha capito che se andasse a fondo l'Italia sarebbe un guaio per tutti". Lo dice Pierluigi Bersani, di Articolo Uno, ospite di Skytg24.

In questo momento, "penso che ci sia un aspetto tattico negoziale – dice ancora Bersani, ragionando sul ricorso al Mes – è ragionevole che Conte dica che adesso stiamo discutendo di Recovery fund, che è una dimensione ben diversa dal Mes. Certamente è vero che questi strumenti rendono più evidente che siamo in una fase di risposta all'emergenza, è che il Recovery fund deve avere i piedi ben solidi verso una prospettiva.

Solleciterei un piano di riforma con base strutturale, auspicherei che fossero impegnati sulle basi di 3-4 riforme, non ce ne vogliono tante", ma riforme che vadano a incidere "sui muri portanti, che siano reali. Vorrei ci si mettesse in quest'ottica".