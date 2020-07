Alitalia: Conte, 'compagnia deve camminare con proprie gambe'

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – "Alitalia è stata sbloccata, forse non ve ne siete accorti: abbiamo individuato il nuovo management, gli advisor e troverete una norma in questo decreto per l'aspetto finanziario. Non vuole essere il governo a finanziare" la compagnia di bandiera, ma si attende "un piano industriale che metta la compagnia nelle condizioni per camminare sulle proprie gambe.

La nuova compagnia deve stare sul mercato e camminare con le proprie gambe". Lo puntualizza il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.