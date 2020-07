Aspi: Buffagni, 'via Benetton dovere per vittime e sicurezza italiani in viaggio'

Roma, 9 lug. (Adnkronos) – "Via la concessione ai Benetton. La Corte Costituzionale ha confermato ieri che estromettere i Benetton dalla ricostruzione del ponte di Genova fu legittimo e costituzionale. Questo però non basta". Lo dice il viceministro allo Sviluppo economico Stefano Buffagni, in un video postato su Facebook.

"Genova è una ferita aperta per tutto il Paese – prosegue l'esponente M5S – Per le vittime innocenti che quel maledetto crollo ha causato e per le implicazioni per la sicurezza di tutti gli italiani. Perché chiunque poteva essere su quel ponte, e tutti noi passiamo su ponti e viadotti quotidianamente".

"Il 'modus operandi' di falsificare i report, aumentare i dividendi (ottenuti alzando le tariffe ai caselli) e tagliare sulla manutenzione evidenziato dalle indagini, ci impone di togliere a queste persone la gestione delle nostre autostrade", conclude.

Lo dobbiamo ai genitori che hanno visto i propri figli morire tra le macerie del Ponte Morandi. Lo dobbiamo a tutti gli italiani che hanno diritto di stare tranquilli quando si mettono in viaggio.