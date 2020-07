Coronavirus: Pd Lombardia, 'su camici molto ancora da chiarire'

Milano, 9 lug. (Adnkronos) – "Da Fontana troppe reticenze e imbarazzato silenzio. Poteva chiarire in consiglio e non lo ha fatto, ora attendiamo che la magistratura faccia il suo lavoro". Così il capogruppo del Pd in consiglio regionale, Fabio Pizzul, sul caso della fornitura poi trasformata in donazione di camici da parte dell’azienda Dama.

"Sulla vicenda- commenta Pizzul- troppe domande sono rimaste senza risposta. Intanto perché il presidente Fontana si è rifiutato di venire in aula a chiarire ? Lo avevo chiesto a nome del Pd già all’inizio di giugno. Ma non c’è solo il caso Dama. Quando la Regione farà un resoconto completo di quello che è accaduto durante l’emergenza? Attendiamo risposte e mi auguro di non dover attendere quelle della magistratura", aggiunge.