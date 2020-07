Aspi: Orlando, 'dopo 2 anni ci sono ancora i Benetton'**

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – "Questa mattina leggo su un giornale molto vicino al governo che sarei tra coloro che difendono la posizione dei Benetton in Aspi. Non solo non è vero ma mi chiedo perché dopo due anni di annunci e discussioni non si sia ancora trovata la via per estrometterli dalla concessione".

Così su Twitter il vicepresidente dem, Andrea Orlando.