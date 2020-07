Lampedusa, 23 lug. (Adnkronos) – "Ho trovato una situazione difficile, ci sono 800 persone invece di 190 e quindi.. quasi tutti adulti, maschi, giovani e in forma. Belli robusti, bimbi non più di una ventina, donne una quarantina. Non sono naufraghi, c’è traffico di esseri umani di cui il Governo italiano è complice in maniera criminale”.

A dirlo è stato Matteo Salvini, appena uscito dall’hotspot di Lampedusa.