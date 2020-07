Mes: Bernini, 'governo nel caos senza credibilità'

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – "L’autorevole viceministro Buffagni stamani ha paragonato il Mes alla strega di Biancaneve con la mela avvelenata, mentre l’altrettanto autorevole sottosegretario Baretta ha spiegato che sarebbe un grave errore non utilizzarlo. Per il governo, atteso a importanti passaggi parlamentari, questa settimana si apre quindi come si era conclusa la precedente: all’insegna del caos più assoluto, e mi chiedo con quale credibilità il premier verrà a chiedere alle opposizioni di votare lo scostamento di bilancio”.

Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.