Coroavirus: Casellati, 'grazie a ricerca potremo tornare a vita normale'**

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – "La ricerca non è un optional. Non è un accessorio a cui guardare solo in caso di bisogno. E’ innovazione, è competitività, è rinascita in ogni campo del sapere e del fare. ​A cominciare da quello sanitario: perché sarà la ricerca a darci le cure e i vaccini, dando fiato, ripresa all’economia e a tutte le attività produttive.

Quindi facendoci tornare a una vita normale". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in occasione della cerimonia del Ventaglio.