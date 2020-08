Migranti: Sisto, 'Conte non credibile, deriva scellerata che Paese non merita'

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – "La credibilità del pugno duro di Conte sull’immigrazione è pari a zero. In un patetico gioco delle parti, il premier veste i panni del 'poliziotto cattivo' mentre il Pd continua ad insistere sulla linea dell'accoglienza come dogma, addirittura tornando a vagheggiare la riforma della cittadinanza”.

Lo afferma il deputato e responsabile del dipartimento Affari costituzionali di Forza Italia Francesco Paolo Sisto.

“Risultato: arrivano migranti spesso contagiati -aggiunge- che scappano dalle strutture che li ospitano. Un Paese già fiaccato dal dramma Covid non merita questa deriva scellerata. Non è questione di chiudere le porte in faccia a chi ha bisogno, ma di aprirle al buonsenso. Un po’ di ragionevolezza dovrebbe far capire a tutti che gli sbarchi incontrollati non possono andare avanti”.