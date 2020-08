Industria: nel varesotto produzione secondo trimestre ai minimi storici (2)

(Adnkronos) – "Nel dibattito politico che gira intorno alle nuove, importantissime e senza precedenti risorse messe in campo dall’Europa e al prossimo, speriamo imminente, ‘Decreto Agosto’, nulla si dice sulle vere priorità di un Paese che può tornare a crescere e che può difendere e creare nuovo lavoro solo con riforme strutturali in grado di risolvere i gap competitivi che frenano da decenni la nostra economia e che la pandemia ha acutizzato mettendoci a terra".

Secondo Grassi, "ci stiamo ancora una volta perdendo nella creazione di piccoli rivoli assistenziali, invece che convogliare in pochi, ma strategici fiumi in grado di fare da traino, le forze e le risorse che abbiamo a disposizione. Non abbiamo bisogno di altre commissioni o task force. Abbiamo bisogno di decisioni, di coraggio nel prendersi ognuno le proprie responsabilità, di una stagione di riforme (alcune delle quali a costo zero) e di coesione politico-istituzionale.

Abbiamo bisogno di una politica che smetta di guardare al proprio consenso elettorale e sia anzi disposta a sacrificarlo sull’altare delle future generazioni. Ora più che mai abbiamo bisogno di statisti", conclude.