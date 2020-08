Omicidio stradale: Calderoli, 'legge applicata così non serve a niente'

Roma, 7 ago. (Adnkronos) – "Le leggi non servono a nulla se non vengono applicate o se ci sono meccanismi processuali per smontarle. La legge sull’omicidio stradale si può abrogare a questo punto, se un pirata che travolge in Sicilia una mamma di 35 anni sotto effetto di stupefacenti dopo sette mesi di domiciliari, partendo da una condanna ridotta a 4 anni e sei mesi grazie ai premi del patteggiamento, da ieri è libero persino dai domiciliari, solo perché si dimostrato pentito e ravveduto.

Che messaggio viene dato? Che si può drogarsi prima di mettersi al volante tanto alla peggio si rischia solo qualche mese di domiciliari? Lo ripeto così le leggi non servono a niente". Lo dice il senatore della Lega Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.