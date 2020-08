Fase 3: Fiba Confesercenti, 'stabilimenti balneari pronti ad affrontare Ferragosto in sicurezza'

Palermo, 8 ago. (Adnkronos) – “Gli stabilimenti balneari sono pronti ad affrontare il Ferragosto in sicurezza”. A dirlo è il presidente di Fiba Confesercenti Alessandro Cilano. “Fin dall’inizio dell’emergenza Covid insieme alle altre maggiori associazioni di categoria dei balneari – dice Cilano – abbiamo collaborato con le istituzioni per adeguare le strutture a protocolli di sicurezza in grado di garantire il distanziamento fisico e contenere al massimo il rischio di assembramento e contagio.

Quello che ci preoccupa in vista del picco di metà agosto, è la situazione nelle spiagge libere, spesso limitrofe alle strutture organizzate dove manca qualsiasi regola o controllo”.

“Il lavoro in sicurezza – prosegue Cilano – rimane la priorità di tutte le strutture associate sottoposte già a verifiche in questi mesi sull’effettivo adeguamento ai protocolli anti-Covid. Chiediamo adesso che si incrementino i controlli sulle spiagge libere e nei confronti dei lidi abusivi che oltre a non rispettare le misure di sicurezza, fanno concorrenza sleale alle imprese sane che in questi mesi si sono trovate ad affrontare investimenti non indifferenti”.