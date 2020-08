Referendum: Conte, 'dirò sì a taglio parlamentari'

Brindisi, 9 ago. (Adnkronos) – "Non vorrei influenzare, però non so non essere trasparente, voterò a favore del taglio dei parlamentari". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Ceglie Messapica, nel corso di un’intervista con il direttore di 'Affaritaliani.it', Angelo Maria Perrino, nell’ambito dell’evento ‘La Piazza’.